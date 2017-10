Kinderen markeren plek Glazen Huis in Apeldoorn

Foto: Rob Voss

APELDOORN - Komende zondag is het nog maar 50 dagen tot 3FM Serious Request in Apeldoorn. Zo'n 50 Apeldoornse kinderen maken om 15.00 letterlijk het Glazen Huis zichtbaar op het Marktplein in Apeldoorn.

Geschreven door Mediapartner RTV Apeldoorn

3FM haalt jaarlijks geld op voor een zogenoemde stille ramp. Dit jaar gaat de opbrengst naar kinderen die door een ramp of conflict hun ouders, broers of zussen kwijt zijn. Nadat Apeldoornse kinderen het Glazen Huis zichtbaar hebben gemaakt, kunnen ze daar de actie extra onder de aandacht te brengen.