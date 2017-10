Man (61) uit Dieren nog steeds vermist

Foto: Omroep Gelderland

DIEREN - De 61-jarige man uit Dieren die sinds maandag vermist is, is nog niet terecht. Het is de tweede keer in een paar maanden dat hij vermist wordt, vertelt een woordvoerder van de politie.

De man is maandag rond 18.30 uur vertrokken en niet meer thuisgekomen. De politie heeft verder niets over de omstandigheden van zijn verdwijning bekendgemaakt. De Dierenaar heeft kort donkerblond haar, is 1.80 à 1.85 meter lang en heeft een gezet postuur. Hij draagt een donkerrood fleecevest en een beigekleurige afritsbroek. Mogelijk heeft hij ook een bril om zijn nek. Burgernetmelding De man is eerder in juni verdwenen op zijn e-bike. De politie heeft toen een melding via Burgernet verstuurd. Een dag later is hij gevonden. Zie ook: Vermiste man uit Dieren is terecht

Man (61) uit Dieren vermist Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl