Afgebrande schuur in Brakel smeult na een dag nog; oorzaak brand nog een raadsel

Foto: Omroep Gelderland

BRAKEL - De brandweer is nog steeds druk met de grote schuurbrand in Brakel. Bij de uitslaande brand gingen in de nacht van dinsdag op woensdag honderden hooibalen in vlammen op. De brandweer is momenteel nog aan het nablussen. 'We kunnen gewoon nog niet weg.'

De brand aan de Verdrietweg werd rond drie uur 's nachts gemeld. Toen de eerste bluswagens arriveerden, stond de boerenschuur van 100 bij 20 meter al volledig in lichterlaaie. Van de schuur is niet veel meer over (tekst gaat verder onder de video): Smeulende hooibalen Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er nog steeds hooibalen die smeulen. Ook zijn er nog af en toe vlammetjes te zien. Een watergordijn moet voorkomen dat opvliegende vonkjes in het nabijgelegen weiland belanden. De brandweer verwacht nog zeker tot vanavond 20.00 uur bezig te zijn, er wordt gewerkt met een hijskraan die de smeulende stukken oppakt en verplaatst. Deze stukken worden verspreid neergelegd om makkelijker uit te kunnen branden. Stukken waarbij dit niet werkt, worden alsnog geblust. De oorzaak van de brand is nog een raadsel. Pas als het vuur helemaal uit is, kan er brandonderzoek worden verricht. Dat moet uitwijzen of er sprake is van brandstichting. De eigenaar vertelde eerder dat er geen elektriciteit in de schuur zat en dat de balen waren gecontroleerd op hooibroei. Zie ook: Oorzaak verwoestende schuurbrand nog een raadsel

Enorme vuurzee legt grote hooischuur in de as