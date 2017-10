Slimme rookmelder alarmeert buren bij brand en inbraak

De melders gaan niet alleen af bij rook, maar slaan ook alarm bij inbraak. Het draadloze alarmsysteem wordt bij 20 woningen geïnstalleerd. Als er bijvoorbeeld brand ontstaat of er wordt ingebroken kan het systeem een signaal afgeven aan een of meerdere mensen in de omgeving van de bewoner. Dit kan familie zijn of bijvoorbeeld de buurman

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder onder de video)

Pannetje op het vuur

Willemien Westerveld is de eerste bewoner die de nieuwe rookmelder krijgt. Ze is 77 en woont sinds een tijdje alleen. Voor haar is de melder een uitkomst. 'Het geeft wel een veilig gevoel. Je wordt toch ouder.'

Als het alarm nu gaat wordt ook haar dochter -die naast haar woont- geïnformeerd. Ze krijgt een melding op haar mobieltje. 'Dat is wel fijn, want mijn moeder is soms een beetje in de war en laat nog wel eens een pannetje op het vuur staan. '

Langere aanrijtijden

Volgens brandweercommandant Roland Lieverdink is het overigens niet de bedoeling dat mensen zelf een grote brand gaan blussen met gevaar voor eigen leven. 'Nee het gaat echt om eerst hulp bieden, de bewoners bijvoorbeeld naar buiten brengen en dan de hulpdiensten alarmeren. '

Het systeem kan vooral zinvol zijn in het buitengebied. 'Daar zijn de aanrijtijden toch wat langer en zeker bij kwetsbare en oudere mensen is het dan van belang dat er snel actie wordt ondernomen.'

Vooralsnog gaat het om een proef van negen maanden.