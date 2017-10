Dierenbeul schiet met buks op katten

Foto: Wikimedia Commons

APELDOORN - In de Apeldoornse wijk Sprengenbos is volgens buurtbewoners een dierenbeul actief die met een luchtbuks gericht op katten schiet. Een jonge poes en een kater kwamen dinsdag thuis met kogeltjes in het lijf.

De eigenaren laten het er niet bij zitten en hebben in de buurt een pamflet verspreid in een poging de dader op te sporen. 'Pas op: dieren-moordenaar in de buurt', luidt de titel van het A4-tje. Op klaarlichte dag beschoten De twee katten werden op klaarlichte dag in de omgeving van de Gunninglaan en Bilderdijklaan onder vuur genomen. De kater is inmiddels aan de betere hand, maar het poesje is er nog steeds slecht aan toe. De eigenaren, die inmiddels aangifte hebben gedaan, vinden dat de hele buurt gevaar loopt: 'Wie zo'n ziek gedrag naar dieren vertoont, kan ook een gevaar zijn voor de medemens', is te lezen in het pamflet. De schrijvers roepen mensen op zich te melden bij de politie als ze tips hebben. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl