'Ik loop te paraderen in het pak': Paul Blokhuis wordt staatssecretaris

APELDOORN - Zenuwachtig is hij naar eigen zeggen niet, maar hij voelt wel een 'gezonde spanning'. Apeldoorner Paul Blokhuis wordt deze donderdag op Paleis Noordeinde beëdigd als staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

'Je zou me nu moeten zien, ik loop te paraderen in het pak', zegt de ChristenUnie-politicus (53) 's morgens tegen Omroep Gelderland. 'Het voelt heel unheimisch. Met een jacquet enzo. Ik hoop dat ik dat niet al te vaak aan hoef. Dat is niet mijn corebusiness.'

Het is niet de eerste keer dat Blokhuis leden van het koninklijk huis treft. 'We hebben vorige maand nog de koning in Apeldoorn gehad. Maar de hele setting is wel anders. Er zullen wat mensen meekijken...'

Kledingvoorschriften

Voor de kleding gelden strikte eisen. 'Mannen moeten dus een jacquet aan, zo'n lange jas', vertelt Blokhuis. 'En een streepjesbroek, met zwarte schoenen. Een stropdas. Die mag verschillende tinten grijs hebben. Dat is de stelregel, want de koning staat ook in jacquet. Dus wij moeten dat met z'n allen volgen. Ik denk niet dat ik door de ballotage zou zijn gekomen, als ik had gezegd: dat doe ik niet.'

Luister hier naar het gesprek met Paul Blokhuis: (de tekst loopt door onder de audio)

Koekeloeren achter het gordijn

Een bordesscène is Blokhuis niet gegeven. Alleen de ministers mogen op de foto met de koning. 'Je moet ook inzoomen op de man die met het hoofd achter het gordijn zit te koekeloeren. Dat ben ik. Er wordt overigens wel een foto binnen gemaakt in het paleis waar ook de staatssecretarissen bij mogen. Aan die troost houd ik me maar vast.'

Blokhuis voelt zich niet ondergewaardeerd. 'Laten we eerlijk zijn: een staatssecretaris is een soort onderminister. Ik ken mijn plek. Ik vind het sowieso super eervol dat ik vanuit het Gelderse in het kabinet mag plaatsnemen met een heel mooie taak.'

Hobby's op laag pitje

Blokhuis blijft in Apeldoorn wonen. 'We hebben hier onze vrienden, we gaan hier naar de kerk. Dat blijft gewoon. Maar ik maak me geen illusies dat ik heel veel vrije tijd heb: de hobby's moeten op een laag pitje. Maar ik ben elf jaar wethouder hier, dat is ook geen baan waarbij je met twee vingers in de neus door het leven gaat.'