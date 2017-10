Michael P. mocht naar avondschool

ARNHEM - Michael P., die wordt verdacht van het doden van Anne Faber, had veel vrijheden in de forensisch psychiatrische afdeling Den Dolder. Zo ging hij naar een avondschool voor een cursus hovenier.

Dat bevestigt het Wellantcollege in Houten tegenover De Telegraaf. Binnen de school is met verbijstering gereageerd. 'We wisten niets van zijn achtergrond. Er komt snel een informatieavond voor de leerlingen', zegt Willy Vogels van het Wellantcollege in de krant.

Het OM maakte woensdag bekend dat P. ook ervan verdacht wordt dat hij Anne heeft verkracht. De 27-jarige P. wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Vermist na fietstocht

De 25-jarige Anne werd 12 oktober dood gevonden in de bossen bij Zeewolde. Ze verdween twee weken daarvoor toen ze een fietstocht ging maken in de regio Utrecht.

De uitvaart van Anne was vorige week in de Stevenskerk in Nijmegen. Ze groeide op in die omgeving en studeerde in Nijmegen.

