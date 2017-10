Buurtbewoners opgeschrikt door woningbrand in Duiven

DUIVEN - Bewoners van de Saxofoonstraat in Duiven zijn vanavond opgeschrikt door een brand. Door een nog onbekende oorzaak deze uit in een tussenwoning.

De brandweer rukte uit om het vuur te blussen maar bij aankomt bleek de brand mee te vallen. Inmiddels stonden verschillende buurtbewoners op straat om te kijken of ze ergens mee konden helpen. De bewoner van het huis waar de brand was wist veilig naar buiten te komen en hij is ter plekke behandeld door het toegesnelde ambulancepersoneel.