Forse kritiek op verbannen van oude dieselauto's

'Dit is juist wat we niet willen', laat KNAC-directeur Peter Staal weten in een reactie. Volgens hem ontstaat er een lappendeken van regels omdat elke gemeente met eigen beleid komt. Eerder stelden Amsterdam en Utrecht al een verbod in voor dieselauto's, maar dat geldt voor voertuigen ouder dan 2004. Dat is ronduit verwarrend.

Lucht niet schoner

Bovendien trekt Staal het nut van een verbod ernstig in twijfel. De gemeente zegt op basis van een berekening dat de luchtkwaliteit door de maatregel verbetert. Maar uit metingen die na het invoeren van maatregelen in Utrecht en Antwerpen zijn gedaan, blijkt dat de lucht niet schoner wordt. 'Het gaat ook om een relatief kleine groep auto's', aldus de KNAC-directeur, die stelt dat de gemeenschap onnodig op kosten wordt gejaagd omdat de handhaving van het verbod ook nog een geld kost.

Het gebied waar de milieuzone gaat gelden. Foto: Gemeente Arnhem.