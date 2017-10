Alberto drie wedstrijden geschorst na rode kaart

Suently Alberto krijgt een rode kaart. Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Linksback Suently Alberto van NEC is voor drie wedstrijden geschorst. Aanleiding is de rode kaart die hij dinsdagavond kreeg in het bekerduel tegen Achilles '29. De Nijmeegse club won de wedstrijd in De Goffert uiteindelijk met 3-0.

Alberto, gehuurd van PSV, stond voor het eerst in de basis. Normaal staat Calvin Verdonk op die plek op het veld. In de 17e minuut ging de linksback de fout in. Hij beukte Omid Popalzay omver en kreeg een gele kaart. Even later werd die gele kaart door scheidsrechter Higler omgezet in een rode kaart na het terugkijken van de videobeelden. Suently Alberti is geschorst voor vier wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk. NEC is akkoord gegaan met dit schikkingsvoorstel, laat de club op haar website weten.