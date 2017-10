Rake klappen om Zwarte Piet in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft woensdagavond tijdelijk een straat in het centrum afgezet vanwege ongeregeldheden. Aanleiding was het naderende sinterklaasfeest.

Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet kregen het bij een eetcafé in de Van Broeckhuysenstraat met elkaar aan de stok. De voorstanders kregen het, naar verluidt, toen zwaar te verduren. Er werd gegooid met water en meel. En er vielen klappen. Uiteindelijk werd het door ingrijpen door de politie weer rustig. Over eventuele aanhoudingen is niets bekend.