Hondje Tessa aangevallen door wild zwijn: 'Haar darmen lagen eruit'

VELP - Het is vier maanden geleden gebeurd, maar Ina Brasser uit Spijk is er nog steeds van onder de indruk. Zij liep deze zomer met haar dochter op het Rozendaalse Veld bij Velp toen het 11-jarige hondje Tessa door een wild zwijn werd aangevallen. Voor de gemeente Rheden was onder meer deze aanval reden om een bord te plaatsen om hondenbezitters te waarschuwen.

Het Rozendaalse Veld is een van de favoriete plekken van Ina en haar dochter om de honden uit te laten. Naast Tessa heeft ze nog vier honden. 'Het is een gezellige plek.'

Op dinsdag 4 juli gaat het volgens Ina gruwelijk mis. 'Mijn dochter liep met de honden. Ik liep wat langzamer, omdat ik toen net twee nieuwe heupen had. Plotseling zien we een wild zijn en die grijpt met een slagtand zomaar Tessa in de zijkant van de buik. Haar darmen lagen eruit.'

Dierenarts opereerde het hondje meteen

Ina en haar dochter waren behoorlijk geschrokken. 'Mijn dochter heeft de hond (een pekinees, red.) opgepakt en we zijn snel naar de auto gelopen', legt Ina uit. Tessa werd naar de dierenarts gebracht die het hondje gelijk heeft geopereerd.

'We waren soms wel drie keer per week bij de dierenarts', zegt Ina. Daardoor liepen de kosten behoorlijk op. 'Ik schat de kostenpost op ruim 2000 euro, maar dat heb je er natuurlijk voor over.'

Volgens Ina is het een wonder dat Tessa dit heeft overleefd. 'We zijn vier maanden verder en Tessa is weer vrolijk.'

Foto: eigen foto

Waarom het wilde zwijn het op Tessa gemunt had, is voor Ina en haar dochter een raadsel. 'Tessa is al ruim 11 jaar oud en loopt niet meer zo hard. Het zwijn kwam er aanstormen en liep niet weg. Het zwijn was ook niet bang.'

'We kijken nu goed uit'

Ondanks dit avontuur blijven Ina en haar dochter de honden uitlaten op het Rozendaalse Veld. 'We komen er nog wel, maar we kijken wel om ons heen en komen niet meer in de buurt waar het gebeurde. Tessa kijkt om zich heen als we daar toch komen.'

Ina vindt het goed dat de gemeente een waarschuwingsbord heeft opgehangen.

'Het gaat vrijwel nooit mis'

Nicole Swenne van een hondenuitlaatservice Braaf uit Arnhem heeft Ina en haar dochter geholpen met het gewonde hondje. Zij komt door haar bedrijf vaak op de plek waar honden los mogen lopen. Het wilde zwijn ligt volgens haar regelmatig op het Rozendaalse Veld. Toch gaat het volgens Nicole vrijwel nooit mis.

Zij adviseert om honden alleen los te laten lopen in het gebied waar het mag, maar zeker niet in de bossen waar dit volgens haar ook verboden is.

