Brief over verziekte cultuur valt totaal verkeerd bij Arnhemse oppositie

ARNHEM - Een volgend hoofdstuk is toegevoegd aan de langslepende soap rond de verziekte bestuurscultuur in de gemeenteraad van Arnhem. En dat is gebeurd in de vorm van een brief van burgemeester en wethouders. En deze brief over het onderzoek naar die cultuur is totaal verkeerd gevallen bij de oppositie. Het college in Arnhem wordt gevormd door CDA, SP en D66.

Eerder deze maand werd een rapport gepresenteerd waarin de bestuurscultuur in Arnhem werd geanalyseerd. Daaruit bleek dat er een angstcultuur heerst onder ambtenaren. Zonder dat zij bij naam genoemd worden trekken de wethouders Martijn Leisink (D66) en Gerrie Elfrink (SP) te veel macht naar zich toe. Verder verzieken ze de cultuur.

In een brief aan de raad stelden de recent aangetreden burgemeester Ahmed Marcouch en de wethouders voor om individuele gesprekken te voeren met betrokkenen.

Geen zin in 'achterkamertjesgesprekken'

Voor die, zoals ze het noemen, achterkamertjesgesprekken voelt een groot deel van de partijen in de gemeenteraad helemaal niets. Oppositiefracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, Partij voor de Dieren, Arnhem Centraal, Verenigd Arnhem en de Arnhemse Ouderenpartij hebben een raadsdebat afgedwongen om over de cultuur te praten. Dat vindt maandag plaats.

De brief op Facebook. Het artikel gaat daaronder verder.

Geen spijt

Fractievoorzitter Lea Manders van Arnhem Centraal ergert zich aan de afhoudende houding toon in de brief en het feit dat er geen inhoudelijke reactie is op het rapport. 'Nergens laat het college blijken het jammer te vinden dat deze situatie ontstaan is', zo stelt zij.

Dit zeggen ook raadslid Daniël Becker van de ChristenUnie en fractievoorzitter Leendert Combée van de VVD. Het steekt Combée dat er in de brief geen enkel woord aan zelfreflectie is gewijd. Ook is hij het niet eens met de persoonlijke gesprekken. 'Het is wat het is, het onderzoek is duidelijk en om dan te gaan praten over wat er over bepaalde mensen wordt geschreven is niet relevant. We moeten juist verder met dit onderzoek en niet in twijfel gaan trekken wat er in staat.'

Ook Becker laat weten dat het onderzoek niet bedoeld is om in twijfel te trekken. 'Je moet niet gaan uitpluizen wie wat heeft gezegd en beelden over bepaalde mensen in twijfel trekken.'

Becker tegenover Omroep Gelderland:

Rommelt al langer

Het rommelt al heel lang in de Arnhemse politiek. Naar aanleiding van het rapport van hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen dat sommige politici er een gewoonte van maken om 'elkaar te beledigen, te schofferen en te intimideren'. In de raadsvergadering op 9 oktober werden over en weer verwijten gemaakt over het rapport. Toen zei Frissen: 'De fameuze opgestoken middelvinger is het weinig verheffende, maar treffende symbool.'

In juni van dit jaar stapte de ChristenUnie ook al uit de coalitie, omdat ze het vertrouwen kwijt was in coalitiepartners D66 en SP.

Eerder gaf Paul Frissen, een van de opstellers van het rapport, een toelichting op Radio Gelderland:

Zie ook: