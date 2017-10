Brandje in wasdroger; menigte keert zich tegen politie

Foto: Timo Bouman/Persbureau Heitink

ARNHEM - De politie heeft woensdag in Arnhem haar handen vol gehad aan het sussen van een opstootje in de Hommelstraat waar ze zelf lijdend voorwerp van was.

Een menigte had zich tegen agenten gekeerd toen die de brandweer wilden helpen bij het blussen van een brand. De brandweer kon niet in een gebouw naar binnen omdat een geparkeerde auto de weg versperde. Toen een agent de bestuurder van de auto sommeerde te vertrekken, weigerde die dat. In plaats daarvan deelde de automobilist een tik uit aan de agent Daarop vertrok de bestuurder wel. 'Er was een hoop verzet' De man kwam echter later terug. Hij werd meteen door de politie gearresteerd en daar waren toegestroomde omstanders het niet mee eens. Politiewoordvoerder Simen Klok zegt: 'Sommigen begonnen te filmen en er was een hoop verzet. We hebben nog iemand moeten aanhouden die het niet eens was met wat wij aan het doen waren.' Uiteindelijk keerde de rust in de straat terug. En die brand? Die stelde weinig voor. Het betrof een brandje in een wasdroger dat door de bewoner zelf werd geblust.