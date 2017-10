Agenten leggen werk neer; alleen actief bij 'spoed en bloed'

APELDOORN - De politie Oost-Nederland legt het werk deze donderdag neer. Agenten demonstreren van 10.00 tot 12.00 uur op de Politieacademie in Apeldoorn voor een beter pensioen.

Het is niet de eerste keer dat de politiebonden hun achterban oproepen te demonstreren. Eerder legde de politie in Midden-Nederland en Noord-Nederland het werk al neer, later deze maand gebeurt dat ook nog door de politie Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant.

'Niet doorwerken tot 68ste'

In 2012 besloot Den Haag tot een wettelijk vastgelegde koppeling van de AOW-gerechtigde leeftijd aan de levensverwachting, waardoor de pensioenleeftijd van de politie jaarlijks omhoog gaat.

De politie vindt dat zij 'evenredig hard' geraakt wordt door het oprekken van de pensioenleeftijd. De agenten zeggen dat het werk te zwaar is om tot 68 jaar door te werken.

'Aanwezig bij spoed en bloed'

Mensen hoeven niet bang te zijn dat de telefoon niet wordt opgenomen, zegt vice-voorzitter Albert Springer van de Nederlandse Politiebond. 'De telefooncentrale doet niet mee. Ook bij spoed en bloed zijn we aanwezig. Maar als het alleen gaat om sporen veiligstellen, dan zijn we wat later.'

Springer gaf een toelichting op Radio Gelderland: