Apotheker helpt Arnhemse patiënt uit de brand

ARNHEM - Om veilig een maagoperatie te kunnen ondergaan, moet Wim Harms uit Arnhem ingeënt worden met het pneumokokkenvaccin. Maar dit vaccin is op dit moment in heel Nederland niet beschikbaar, net als honderden andere geneesmiddelen.

De Arnhemmer heeft geen milt meer, waardoor het risico op een infectie met de pneumokokbacterie veel groter is dan bij mensen met milt. De bacterie bevindt zich gewoonlijk in de neusholte van gezonde mensen zonder ziekteverschijnselen te geven. Maar pneumokokken kunnen ook oorontsteking, longontsteking en in ernstige gevallen zelfs bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken.

De maagband van Wim moet worden verwijderd en om dit veilig uit te kunnen voeren, heeft hij dus een pneumokokkenvaccinatie nodig. Omdat het vaccin niet beschikbaar is, heeft de Arnhemse apotheker Frank Schoor Wim nu uit de brand geholpen. Hij heeft voor hem een reisvaccin kunnen regelen. Dit vaccin beschermt minder goed, maar goed genoeg om de operatie te kunnen ondergaan.

Elke dag oplossingen verzinnen

Volgens de apotheker staat het verhaal van Wim niet op zich. Landelijk zijn er namelijk zo'n 1000 geneesmiddelen niet op voorraad of zijn bijna niet meer te krijgen. Schoor krijgt dagelijks te maken met geneesmiddelen die eigenlijk nodig, maar niet beschikbaar zijn. 'Dit kunnen we vaak wel houtje touwtje achter de schermen oplossen door een alternatief voor te schrijven, maar dat is niet altijd mogelijk', zegt de apotheker. 'En dan zitten de patiënten zonder.'

Volgens Schoor is het dus een groot probleem, maar is het niet altijd zichtbaar omdat de patiënten meestal niks of weinig van het probleem merken. 'Het wordt vaak achter de schermen opgelost, soms wijken we uit naar een ander kleur doosje. Dat merken de mensen wel, maar meer dan dat is het niet. Het leidt bijna nooit tot schrijnende gevallen', legt hij uit.

Nederland is een klein land en neemt vrij weinig geneesmiddelen af, waardoor het voor fabrikanten geen interessant land is. Ook maken de fabrikanten weinig winst omdat de geneesmiddelen in Nederland niet veel kosten. Daarom zijn andere landen zoals Duitsland en Frankrijk aantrekkelijker.

Goedkope geneesmiddelen

Het zogenoemde preferentiebeleid waar de zorgverzekeraars aan moeten voldoen, is een reden van de lage prijzen. Hierbij worden alleen de goedkoopste versies van geneesmiddelen vergoed, waardoor fabrikanten van duurdere middelen niet meer aan Nederland leveren omdat hun producten simpelweg niet meer worden afgenomen. Een gevolg hiervan is dat er minder alternatieven zijn waar apothekers naar uit kunnen wijken in het geval van een tekort.

Ook kunnen volgens de brancheorganisatie voor apothekers (KNMP) tekorten ontstaan door problemen bij de productie, logistieke en bedrijfseconomische problemen vanuit de fabrikanten. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een probleem als grondstoffen te laat binnenkomen bij de fabrieken waardoor geneesmiddelen niet op tijd kunnen worden gemaakt. Soms is het helemaal niet duidelijk waardoor een tekort wordt veroorzaakt, maar wordt het middel gewoon niet geleverd. Dit is het geval bij het pneumokokkenvaccin.

Meldpunt

Hoe lossen we het geneesmiddelentekort op? Volgens de overkoepelende organisatie van geneesmiddelenbedrijven, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, zou het helpen als het preferentiebeleid wordt uitgebreid zodat er meer geneesmiddelen worden vergoed. Volgens apotheker Schoor zou het ook al een stuk helpen als fabrikanten verplicht worden een dreigend tekort te melden, zodat apothekers voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Begin dit jaar is het meldpunt Farmanco gestart, waar apothekers tekorten kunnen melden. Zo wordt meer inzichtelijk welke geneesmiddelen niet beschikbaar zijn of dreigen op te raken en de reden van het tekort. Organisaties hopen hiermee het geneesmiddelentekort aan te kunnen pakken.