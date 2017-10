Is dit perron de 'rolstoelontoegankelijkste' plek van Nederland?

WOLFHEZE - Het is voor mensen in een rolstoel vaak niet makkelijk zich te verplaatsen. Maar perron 2 en 3 op station Wolfheze zijn wel héél slecht toegankelijk. Daarom is deze plek genomineerd voor de titel 'meest rolstoelontoegankelijke plek van Nederland'.

De wedstrijd werd uitgeschreven door presentator en theatermaker Marc de Hond. Toen Dorpsbelang Wolfheze zijn oproep op televisie zag, moesten ze direct aan de perrons op station Wolfheze denken.

'Naar Ede gaat hem niet worden'

'Je bent op zoek naar de meest rolstoelontoegankelijke plek van Nederland? Ik wil er wel eentje nomineren', zegt Frans van Daal van de dorpsraad in een filmpje dat hij maakte voor de inzending. 'Als je naar Utrecht of Ede-Wageningen wil, moet je naar spoor 2 en 3, maar dat gaat hem niet worden.'

In onderstaande video legt hij het probleem verder uit:

Aan Omroep Gelderland vertelt hij dat het perron niet alleen ontoegankelijk is voor mensen in een rolstoel, maar dat ook anderen last hebben van de lange trappen die naar het perron leiden. 'Blinden, slechtzienden, ouderen, mensen die slecht ter been zijn, voor hen is de trap ook onmogelijk', zegt Van Daal.

Niet voor aap zetten, maar oplossen

De wedstrijd werd begin oktober uitgeschreven in de 'Week van de toegankelijkheid'. 'Niet om iemand voor aap te zetten en te zeggen 'oh, wat slecht' maar om iets op te lossen', legt De Hond, die zelf in een rolstoel zit, in een video op zijn Facebookpagina uit.

Inmiddels zijn er vijf rolstoelontoegankelijke plekken, waaronder spoor 2 en 3 in Wolfheze, genomineerd. De 'winnende plek' wordt dit jaar nog toegankelijk gemaakt.

Toestemming nodig van ProRail

'De kans dat we winnen is aan de stemmen te zien best groot. Maar de oplossing ligt waarschijnlijk niet in deze wedstrijd', zegt Van Daal. Hij legt uit dat er een paar regels aan de wedstrijd zijn verbonden. 'Er is één plateaulift van 12.000 euro beschikbaar, dat is niet genoeg. En de eigenaar, in dit geval ProRail, moet toestemming geven. Ook dat kan lastig worden.'

Toch heeft de dorpsraad volgens Van Daal goede hoop dat de toegankelijkheid naar perron 2 en 3 binnenkort wordt aangepakt. 'We trekken natuurlijk wel aandacht met de wedstrijd en de WMO-adviesraad van de gemeente denkt ook al na over een oplossing', besluit hij.

Stemmen op de rolstoelontoegankelijkste plek van Nederland kan tot 30 oktober via Facebook.