Gelderland beleeft zware avondspits

Foto: Omroep Gelderland

HERVELD - Verschillende ongelukken hebben op de snelwegen in de provincie voor lange vertragingen gezorgd. Bij een ongeluk met 3 auto's op de A50 tussen Oss en Arnhem waren ter hoogte van Valburg 3 rijstroken gesloten, meldt de VID. Over gewonden is niets bekend.

Ook op de A28 loopt het verkeer muurvast, daar is een omleiding ingesteld. Bij knooppunt Hoevelaken komen weggebruikers voor een onaangename verassing te staan. De vertraging liep om 18.00 uur al op tot anderhalf uur. Voor verkeer naar Zwolle op de A28 is een omleiding ingesteld via Apeldoorn over de A1 en de A50. Eerdere ongevallen Ook op de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo zijn er problemen. Daar stond tussen Twello en Lochem om 17.30 uur een file van 11 kilometer en was de linkerrijstrook afgesloten. Op de A50 liep de vertraging om 17.00 uur op tot ruim een uur daarbij stond ook een lange kijkersfile. Dan zijn er ook problemen op de A73 bij Nijmegen. Tussen knooppunt Neerbosch en Wijchen is de rijbaan afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl