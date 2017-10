Tot morgenochtend nog blussen in Brakel

De brand aan de Verdrietweg werd afgelopen nacht rond 3.00 uur gemeld. Toen de eerste bluswagens arriveerden, stond de boerenschuur van 100 bij 20 meter al in lichterlaaie.

De brandweer besloot toen de schuur gecontroleerd te laten uitbranden.

Inmiddels zorgt de brandweer er voor dat er geen vonkjes en branddeeltjes in de lucht komen. Ook wordt het hooi uit de schuur gehaald. 'Alleen in het hooi brandt het nog en dat is gewoon heel lastig om te blussen', aldus een woordvoerder van de brandweer. De rookontwikkeling is wel afgenomen.

Oorzaak nog onbekend

De brandweer kan nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. Pas als alle vlammen zijn gedoofd, kan onderzoek worden verricht. Dat moet uitwijzen of er sprake is van brandstichting.

