Woede over afvalbeleid: 'Meer containers of we dumpen afval!'

DOESBURG - De gemeente Doesburg heeft zich de woede op de hals gehaald van inwoners. Ze vervangt de grijze kliko door gemeenschappelijke containers. Inwoners moeten hun restafval daar zelf naartoe brengen. En dat zint velen niet.

En dat is niet het enige probleem. Er zijn volgens inwoners veel te weinig afvalcontainers. Vooral in de buitenwijken. Het grootste probleem is volgens fractievoorzitter van GroenLinks Kees van Immerzeel in de wijk Beinum: 'Daar is de helft van de huishoudens, maar er staan maar vier containers.'

Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is het geen optie om honderden meters te lopen met een volle vuilniszak, zegt Jelle Berends van de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg. 'Ik ben zelf afhankelijk van mijn scootmobiel. Daar kan ik geen volle zak op meenemen. Te zwaar en te groot. En een halfvolle zak is ook geen optie, want je betaalt voor iedere keer dat je iets in de container gooit.'

Slechte communicatie

Waar Doesburgers zich ook aan ergeren, is dat er volgens hen slecht gecommuniceerd is door de gemeente. Berends: 'Toen dit in 2015 aan de orde kwam in de raad, beloofde de gemeente dat er goed overleg zou zijn. Maar vier weken geleden werden er opeens containers geplaatst en moesten we over dit nieuwe beleid in de krant lezen.'

Hij klom meteen in de pen en stuurde de gemeenteraad een brief. 'Daar kreeg ik pas vorige week een reactie op', zegt de woordvoerder van de gehandicaptenraad. GroenLinks gaat nu samen met de PvdA donderdagavond een motie indienen. Beide fracties willen uitstel en verwachten dat de motie wordt aangenomen.

Dumpen

Toch zijn ze er in Doesburg nog niet gerust op. Peter Wilemsen richtte op Facebook de groep Meer Afvalcontainers in Doesburg! op. Hij heeft er weinig vertrouwen in. 'Als ze willen voldoen aan de norm die in dit huidige beleid staat, moet er altijd een container op maximaal 150 meter afstand van je huis staan. Dat is op iedere straathoek één. Dat gaat niet gebeuren.'

De inwoners zijn het meer dan zat, zegt Wilemsen. 'Als er geen oplossing komt, gaan we afval dumpen.'