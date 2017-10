Man uit Velp opgepakt na explosie in Rotterdam

Foto: Pixabay

ROTTERDAM - Een 46-jarige man uit Velp is woensdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een ontploffing op een bedrijventerrein in Rotterdam. Hij was bij het pand waar ook brand ontstond en later een hennepkwekerij werd aangetroffen.

De explosie vond dinsdag plaats in de kelder van een gebouw op bedrijventerrein de Spaanse Polder. Door de klap sprongen de ramen van het pand, een groothandel in groente en fruit, en sloegen tegels in de omgeving los. Verbrande haren Na de explosie zag een omstander een man met verbrande haren naar buiten komen. Die maakte zich uit de voeten. De man uit Velp en een 37-jarige man uit Den Bosch werden wel in de kraag gevat. Het tweetal zit vast. Hoe de ontploffing kon ontstaan, wordt onderzocht.