'Denk aan onze fietsende kinderen, die horen niet in de berm te belanden'

BEEK GEM MONTFERLAND - Wegwerkzaamheden zorgen voor drukte en gevaarlijke situaties in Beek, in de gemeente Montferland. Al het verkeer van de doorgaande Arnhemseweg moet vanwege de werkzaamheden door het dorpje heen. Reden voor basisschool Het Rondeel om ouderbegeleiding in te schakelen. Ouders fietsen deze week mee om ongelukken te voorkomen.

Vrachtverkeer, forenzen en de gebruikte ochtenddrukte komen samen vanaf de Parallelweg in Beek, nu de Arnhemseweg (N335) tijdelijk is afgesloten. De werkzaamheden duren tot in december. Het eerste deel ervan is maandag begonnen en duurt maar een week.

Toch is de overlast volgens de school, enkele ouders en omwonenden zo groot dat er iets moet gebeuren. José van Hal is directeur van Het Rondeel en schakelde al leerkrachten in om te helpen bij de oversteek van de Parallelweg. Ook riep zij ouders via een brief op hun kroost te begeleiden op de fiets. Van Hal: 'Nu zijn hier de werkzaamheden bijna afgerond, maar we willen ongelukken in de toekomst voorkomen.' De directrice wil een signaal afgeven richting de provincie. 'Ik hoop dat bij een volgende wegopbreking er ook gedacht wordt aan de fietsroutes van de jeugd', zegt Van Hal.

Verslaggever Vera Eisink nam donderdagmorgen poolshoogte:

In de berm

Kinderen vertellen tijdens hun fietstocht naar school dat ze regelmatig in de berm terechtkomen, omdat vrachtwagens langsrijden met een behoorlijke vaart. Ook vertelt een meisje dat een auto wilde inhalen, maar dat de automobilist zijn poging moest staken. De bestuurder koos er uiteindelijk voor tussen een groep fietsende leerlingen in te gaan rijden. 'Levensgevaarlijk', zeggen ook de ouders die met de kinderen meefietsen. Niet alleen basisschoolleerlingen voelen zich niet prettig op de fiets, ook middelbare scholieren die vanuit het dorp naar het Liemers College of het Graafschap College fietsen zijn op hun hoede.

Om beter op te vallen fietsen de kinderen in fluorescerende vesten en hebben ze met armbanden met rode lichtjes. Vóór de groep basisschoolleerlingen fietst nu een ouder en achter ook. Zo hopen ze op te vallen en mogelijke aanrijdingen te voorkomen. Of de provincie voortaan ook gaat kijken naar de fietsroutes bij omleidingen en wegwerkzaamheden is nog de vraag.