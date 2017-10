Beatrix opent vandaag cultuurcentrum Zinder in Tiel

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Een spannende en feestelijke dag voor de cultuurliefhebbers in Tiel. Prinses Beatrix opent het onlangs gereed gekomen cultuurcentrum Zinder donderdagmiddag officieel. In het nieuwe gebouw zijn nu het voormalige centrum voor kunstzinnige vorming De Plantage en de Bibliotheek Rivierenland gevestigd. Ook is er een expositieruimte en een kunstuitleen in het gebouw. Het hele project heeft, inclusief parkeergarage, 43 miljoen gekost.

De prinses komt rond 15.00 uur aan bij Zinder aan de Rechtbankstraat in Tiel. Na de openingshandeling krijgt ze een rondleiding en bezoekt ze de danszaal, het atelier en het Medialab. Rond 16.30 uur vertrekt prinses Beatrix weer via de uitgang aan het John van Burenplein. Koningin Máxima was verhinderd Koningin Máxima zou eerst de officiële opening verrichten, maar zij is verhinderd. De koningin is in Thailand waar zij de crematie van koning Bhumibol bijwoont, die vorig jaar overleed. Prinses Beatrix vervangt haar. Rond het bezoek zijn tal van veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden alle genodigden gecontroleerd en is de parkeergarage onder het complex de hele dag gesloten. Zinder is al een tijdje in gebruik. Eind augustus ging de bibliotheek open. Later volgden ook de lesactiviteiten van Zinder. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl