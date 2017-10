Jonge fietser smakt tegen geparkeerde auto

Foto: GinoPress

ARNHEM - Een jonge fietser is woensdagmiddag gewond geraakt op de Raapopseweg in Arnhem. Hij zou met een groepje vanaf de Vijverlaan naar beneden zijn geraasd. In de buurt van het gezondheidscentrum ging het mis en botste de fietser tegen een geparkeerde auto.

Vermoedelijk is de jongen met zijn stuur in dat van een andere fietser gekomen en daardoor gevallen. De jongen liep onder meer een hoofdwond op. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde niet te komen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl