Straffen voor gewelddadige overval op Coop in Tiel

TIEL - De rechtbank heeft twee 20-jarige mannen uit Tiel veroordeeld voor de betrokkenheid bij een gewelddadige overval op de Coop aan de Wilhelmina Druckerstraat in Tiel. Die vond plaats in 2015. Er werden meerdere straffen uitgedeeld.

De man die de overval pleegde, kreeg twaalf maanden jeugddetentie, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij was ten tijde van de overval minderjarig.

De andere man stond in de buurt van de overval met zijn auto te wachten en hielp een van de overvallers ontsnappen; hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar, waarvan 254 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur opgelegd.

Ook moeten beide mannen de slachtoffers een schadevergoeding van in totaal ruim 11.000 euro betalen. De mannen werden in april van dit jaar, anderhalf jaar na de overval opgepakt.

De overval

De gewapende overval op de Coop vond plaats op 25 oktober 2015. Drie mannen gingen naar binnen door een raam in te slaan in het kantoor waar de bedrijfsleider van de supermarkt op dat moment aan het werk was. Onder bedreiging van wapens moet de bedrijfsleider de kluis openen.

Ook andere medewerkers werden bedreigd. In totaal maakten de overvallers 19.000 euro buit. Zij namen het geld mee in sporttassen.

Bijzondere voorwaarden

Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf van de man die tijdens de overval meerderjarig was, zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo staat hij onder begeleiding van het Leger des Heils, heeft hij een behandelverplichting en een contactverbod met medeverdachten en slachtoffers.

Een derde overvaller werd direct na de overval al opgepakt en in januari vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel. De vierde overvaller werd in februari van dit jaar opgepakt.

