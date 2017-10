Gratis met de bus in Nijmegen (maar niet voor iedereen)

NIJMEGEN - Er komt een actie om Nijmegenaren enthousiaster te maken voor de bus. Twee maanden lang kunnen bewoners van de Waalsprong in Lent en Oosterhout voor niks met de bus reizen.

Dit gratis proefabonnement wordt aangeboden om de ochtend- en avondspits aan te pakken. De bereikbaarheid van Nijmegen is op deze tijdstippen een probleem en daar willen diverse partijen (onder meer de gemeente) iets aan veranderen.

Het gratis reizen met de bus in de spitsuren geldt in totaal voor zo'n 2500 huishouders. Het is bedoeld voor woon-werkreizen en woon-studiereizen.