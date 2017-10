De Graafschap wordt komende weken serieus gewogen

De Graafschap blinkt dit seizoen vooral uit in gelijke spelen

DOETINCHEM - De Graafschap wordt de komende drie wedstrijden serieus gemeten. De Achterhoekers stuiten op de top drie.

Komende vrijdag ontvangt De Graafschap, op dit moment zesde in de Jupiler League, op de eigen Vijverberg Fortuna Sittard. De Limburgers staan verrassend derde met vijf punten meer dan De Graafschap. Vervolgens neemt de ploeg van trainer Henk de Jong het op tegen koploper Jong Ajax (uit) en titelkandidaat NEC (thuis).

Zes gelijke spelen

In die belangrijke weken tegen de top drie zal de club uit Doetinchem dus serieus gewogen worden. De doelstelling, na een teleurstellend vorig seizoen, is een plek bij de eerste vijf om zo in de play-offs de eerste ronde te ontlopen. Tot nu toe viel De Graafschap echter vooral op door wisselvalligheid en een flinke reeks gelijke spelen. Alleen FC Emmen speelde net als de Superboeren al zes keer gelijk dit seizoen.

Bovenste plaatsen

Anderzijds verloor De Graafschap ook pas één keer. Dat was thuis tegen MVV Maastricht. Na het drieluik met Fortuna, Jong Ajax en provinciegenoot NEC zal waarschijnlijk veel meer duidelijk zijn of de Achterhoekers deze jaargang echt mee kunnen strijden om de bovenste plaatsen.

Handje helpen

Vrijdag wordt ook beslist wie de eerste periodetitel wint. Fortuna Sittard en NEC maken de beste kansen met beide 17 punten. De Limburgers hebben een beter doelsaldo. Jong Ajax mag niet mee dingen naar een periodetitel. De Graafschap kan NEC vrijdag dus een handje helpen door minimaal gelijk te spelen. De Nijmegenaren moeten dan wel zelf hun sportieve plicht doen door te winnen van Jong FC Utrecht.