Sectie op lichaam van gevallen man

NIJMEGEN - Het lichaam van de 34-jarige man die maandag aan de Groesbeekseweg in Nijmegen om het leven kwam na een val, wordt deze woensdag onderzocht. De politie houdt er sterk rekening mee dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Er is nog veel onduidelijkheid over de doodsoorzaak van de man uit de Duitse plaats Kleve. 'In eerste instantie dachten wij dat het om een bedrijfsongeval ging', zegt een woordvoerder van de politie. 'Later vonden we toch aanleidingen voor een groter onderzoek.'

De politie hoopt dat de sectie op het lichaam van de man, die bezig zou zijn geweest met onderhoudswerkzaamheden aan het huis, meer duidelijkheid zal geven over zijn doodsoorzaak.

Zie ook: