Professionele hennepkwekerij opgerold, 650 planten aangetroffen

Foto: Archief Omroep Gelderland

HALLE - Een professionele hennepkwekerij is woensdag opgerold in een bedrijfspand aan de Marssestraat in Halle. Er werden 650 planten aangetroffen.

De politie was getipt over mogelijke hennepteelt in het bedrijfspand. Daarop werd een onderzoek ingesteld. In het pand werden inderdaad honderden planten aangetroffen en er waren zichtbaar meerdere oogsten geweest. Binnen en buiten het bedrijf heeft de politie goederen gevonden die gebruikt worden om een hennepkwekerij te laten draaien. Alle aanwezige hennepplanten worden vernietigd, evenals de aangetroffen goederen en kweekapparatuur. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl