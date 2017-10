Thom uit Wageningen maakt kans op plek bij Verenigde Naties

WAGENINGEN - De 24-jarige Thom van Stalen uit Wageningen is in de race om jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling bij de Verenigde Naties (VN) te worden. Hij voert deze week campagne.

'Ik denk dat jongeren niet genoeg gehoord worden over het klimaat. Beleidsmakers zijn te veel aan het woord, terwijl jongeren straks met de beslissingen die zij maken moeten leven', zegt Thom op Radio Gelderland. Als hij jongerenvertegenwoordiger wordt, wil hij de schakel vormen tussen jongeren en politieke instanties.

'We moeten het samen doen'

Thom, die Duurzame Ontwikkelingsdiplomatie studeert aan de Universiteit van Wageningen, beseft zich dat klimaat geen gemakkelijke portefeuille is. 'Het klimaatprobleem is zo groot, dat veel mensen onmacht voelen. Daarom is duurzaamheid iets wat we met zijn allen moeten bereiken.'

Hij pleit daarom voor minder individualisme. Hij hoopt zelfs dat wanneer duurzaamheid een belangrijke plek inneemt in de maatschappij, dat voor meer cohesie zorgt. 'We moeten het samen doen', zegt hij.

Debatteren en stemmen verzamelen

Jongerenvertegenwoordiger bij de VN word je echter niet zomaar. Na een sollicitatiebrief en een gesprek waarbij hij flink aan de tand werd gevoeld moest Thom eind september met zes andere kandidaten in debat. Thom kwam samen met Emma Clemens uit Rotterdam als finalist uit de bus.

Nu is het zaak om zoveel mogelijk stemmen van jongeren te verzamelen. Het aantal stemmen en het aantal punten van de jury bepalen op 30 oktober wie zich twee jaar lang jongerenvertegenwoordiger mag noemen.

Stemmen op de jongerenvertegenwoordigers kan via deze link.