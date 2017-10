Fietser rijdt door na ongeluk

Foto: Facebook Politie Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk

BARNEVELD - De politie is op zoek naar een fietser die maandagochtend betrokken was bij een ongeval op de Scherpenzeelseweg in Barneveld.

Daar kwamen rond 08.00 uur een fietser en een snorfiets met elkaar in aanraking. De bestuurster van de snorfiets kwam hierbij ten val. Ze liep een flinke hoofdwond op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De snorfiets raakte ook flink beschadigd. De fietser is doorgereden na het ongeval en heeft niets meer laten weten. De gewonde bestuurster heeft daarom nu, na twee dagen, aangifte gedaan bij de politie. Mensen die meer weten worden verzocht contact op te nemen met de politie.