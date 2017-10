Wilders wil Bruls laten getuigen in ‘minder Marokkanen-zaak’

NIJMEGEN - Geert Wilders wil de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls laten getuigen in het hoger beroep van de 'minder Marokkanen-zaak'.

De reden waarom Wilders de Nijmeegse burgemeester wil laten getuigen, is omdat hij een van de voortrekkers was in het doen van aangifte tegen Wilders. Knoops wil ook andere politici oproepen en 'gewone' mensen die aangifte hebben gedaan.

Tijdens de bijeenkomst van de PVV na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 vroeg Wilders aan de aanwezigen: willen jullie meer of minder Marokkanen? Voor deze uitspraak werd Wilders bij de rechtbank schuldig bevonden, maar hij ging in hoger beroep.

Vanuit Nijmegen kwamen in maart 2014 de meeste aangiftes, in totaal zo'n 500. Burgemeester Bruls liep met de Nijmeegse wethouders in een stoet naar het politiebureau om aangifte te doen tegen de politicus.

Zie ook: