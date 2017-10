Start bouw nieuwe moskee Culemborg duurt nog zeker een jaar

Foto: archief Omroep Gelderland

CULEMBORG - Het gaat nog even duren voordat de Takwa Moskee in Culemborg een nieuw onderkomen heeft. De moskee zou eerst komen in het gebouw van het oude zwembad van Culemborg, maar dat gebouw brandde eind 2016 tot de grond toe af. Voorzitter Hassan Barzizaoua van het moskeebestuur denkt dat de start van de bouw nog zeker een jaar op zich laat wachten.

Er is met verschillende acties inmiddels ruim een miljoen euro opgehaald, maar eerder had het bestuur al aangegeven dat er 2,5 miljoen euro nodig is. Volgens Barzizaoua is de bouwmarkt nu snel aan het veranderen en is het de vraag of het straks nog kan voor dit geld. Er zullen nog acties moeten komen om nog meer geld bij elkaar te krijgen, aldus de voorzitter. Hij geeft wel aan dat er al veel van de moslimgemeenschap is gevraagd. Gesprekken met architecten Ondertussen worden er al wel gesprekken gevoerd met drie architecten over het ontwerp voor de nieuwe moskee. Daarnaast wil het bestuur ook in gesprek met andere betrokkenen zoals omwonenden. Barzizaoua denkt dat eind van dit jaar al wel een keuze kan worden gemaakt voor een ontwerp. Zie ook: Sloop zwembad voor bouw moskee Culemborg begonnen