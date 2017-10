Boerderijtje als symbool van verzet tegen bouwplannen

Van Munster won de publieksprijs in een ideeënwedstrijd van de gemeente Nijmegen. Die wil het gebied in de Waalsprong dat nog verder ontwikkeld moet worden, tijdelijk opfleuren.

Perenboompje in het voortuintje

Het boerderijtje van de kunstenaar is een replica van boerderijtjes die van oudsher in dit gebied voorkwamen, inclusief een klein perenboompje in de voortuin. De kunstbloesem hangt Van Munster er op een winderige dag een voor een met de hand in. 'Ze zullen de wind vast wel kunnen trotseren, dit is Chinese kwaliteit', lacht hij.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Inspiratie uit China

Uit datzelfde land kwam de inspiratie voor Van Munster die zich goed kan voorstellen dat mensen helemaal niet weg wilden voor de nevengeul die het hoogwater moet opvangen.

'Bouw maar om me heen, zoals je in China vaak ziet... dan komt er een groot nieuwbouwproject en dan is er een iemand die niet wil wijken voor het bouwgeweld. En dan zie je op een bult zand nog een gedeelte van een huis staan', legt de kunstenaar uit.

'Geldverspilling!'

Het kunstwerk levert gemengde reacties op. Een voorbijganger die de omgeving kende voordat de grote veranderingen plaatsvonden, vindt het 'wel grappig'.

Maar niet iedereen is enthousiast, zo verklapt de maker van het huisje. 'Van de week had ik een vrouw die riep: geldverspilling, geldverspilling. En dat bleef ze maar roepen', lacht hij.

Gordijntjes en licht

De kunstenaar heeft werkelijk aan alles gedacht. Behalve een perenboom in de tuin en gras voor de deur, hangen er achter de miniatuurraampjes ook gordijntjes die vrolijk wapperen in de wind. 'Dat is leuk dat je van buiten iets ziet wapperen of bewegen. Hetzelfde als wanneer er 's avonds een lampje brandt.'

(Tekst gaat verder onder de foto)

Achter de ramen wapperen zelfs gordijntjes

Eindelijk stroom?

Maar dat laatste valt nog niet mee. Want hoewel Van Munster deze dag speciaal uit Amsterdam is gekomen, omdat er eindelijk stroom aangelegd zou worden, lijkt het toch mis te gaan.

De sleuf waarin de stroomkabel moet komen, houdt vlak voor het huisje op. Er is iemand op de terugweg naar netbeheerder Liander, om te vragen wat voor soort meterkast er nou precies in het huisje moet komen.

'Bijna zo ver dat je nog een rolstoellift moet bouwen'

Probleem daarbij is dat ze er bij Liander nog niet uit zijn of dit nu een huis is of niet. Leonard van Munster: 'Dat heb ik wel vaker met een bouwaanvraag. Dan bouw je een miniatuurhuis en dan gaan ze bijna zo ver dat je er nog een rolstoellift in moet bouwen. Want dat zijn de nieuwe bouw- en woningwetten.'

Van Munster verft op zijn gemakje de raamkozijnen. Ondertussen komen er weer twee werklieden op het huisje af. Het lijkt erop dat ze eruit zijn, want de graafmachine gaat weer aan.

'Nou ik zie nu twee mensen ook hier naartoe komen en volgens mij zijn die van de technische dienst. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen', lacht Van Munster.