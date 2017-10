Michael P. ook verdacht van verkrachting Anne Faber

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie verdenkt Michael P. ervan dat hij Anne Faber heeft verkracht voordat hij haar om het leven heeft gebracht.

Het lichaam van de 25-jarige Faber werd bijna twee weken geleden gevonden in de bossen bij Zeewolde. De vrouw verdween op vrijdag 29 september, toen ze een fietstocht ging maken in de regio Utrecht.

P. verkrachtte eerder twee meisjes

Voor haar verdwijning werd Michael P. aangehouden. Vorige week bepaalde de raadkamer van de rechtbank dat hij nog drie maanden vast blijft zitten. P. zat in een psychiatrische instelling in Den Dolder. Hij werd in 2012 veroordeeld tot 11 jaar cel voor de verkrachting van twee meisjes in Nijkerk.

De uitvaart van Faber was vorige week in de Stevenskerk in Nijmegen. Ze groeide op in die omgeving en studeerde in Nijmegen.

