Opnieuw zitmaaier gestolen van erf Beltrum

BELTRUM - In de gemeente Berkelland is opnieuw een zitmaaier gestolen. In de nacht van maandag op dinsdag verdween een zitmaaier van een erf aan de Zwarteweg in Beltrum.

De dieven namen ook twee fietsen mee van het erf. De politie is op zoek naar getuigen van deze diefstal. De afgelopen maanden zijn vaker zitmaaiers gestolen in de gemeente Berkelland. De politie roept eigenaren van de machines op schuurdeuren goed af te sluiten en de zitmaaier te verankeren of desnoods een gps-tracker in te bouwen. Zie ook: Drie zitmaaiers gestolen