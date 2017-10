Gratis scheerbeurt voor inbrekers met spijt

Foto: Pixabay

DOETINCHEM - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in kapperszaak Joucke’s Barbershop in Doetinchem. Op Facebook doet de eigenaar een oproep aan mensen die de dader op de camerabeelden herkennen.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'De gouden tip wint een leuke prijs', aldus de eigenaar. 'Namelijk een jaar lang gratis knippen.' De dader is vermoedelijk van 02.00 uur tot 05.00 uur bezig geweest in het pand aan de Nieuwstad. 'Als de daders zich zelf melden krijgen ze een gratis scheerbeurt!' Volgens een medewerker hebben ze de kassa meegenomen. De eigenaar heeft de beelden van de dader of daders op Facebook gepubliceerd.