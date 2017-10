ELBURG - De gemeente Elburg kijkt hoe het is gesteld met de plaatdekvloer op het Nuborgh College Oostenlicht aan de Kruidenlaan.

In heel Nederland worden die vloeren onderzocht naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage bij vliegveld Eindhoven in mei van dit jaar. Dat gebeurde nadat de plaatvloerconstructie het had begeven.

Het onderzoek op de vmbo-school in Elburg is eind deze week klaar.