Overgrootvader begon familiebedrijf, maar wie volgt papa op?

Het gaat om een bedrag van 350.000 euro voor onderzoek en voor een belangenorganisatie voor familiebedrijven. Dat staat in een initiatiefvoorstel van de Gelderse Statenfracties CDA, PvdA, SP en ChristenUnie.

In de provincie Gelderland is 68 procent van de bedrijven een familiebedrijf. Die zorgen samen voor 32 procent van de banen en 40 procent van de omzet. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Familiebedrijven zijn daarmee de ruggengraat van de Gelderse economie, benadrukt Statenlid Daisy Vliegenthart van het CDA. 'Een familiebedrijf is nauw verbonden met de plek waar het is gevestigd, bij de lokale gemeenschap, en heeft veel contact met lokale leveranciers', legt ze uit. 'Bovendien is het bedrijf belangrijk voor de werkgelegenheid', voegt ze toe, 'en daarmee is het ook erg belangrijk dat de familiebedrijven overeind blijven.'

De tekst gaat onder de video verder.

Opvolging is een probleem

En dat is niet altijd makkelijk, want familiebedrijven lopen ook tegen specifieke problemen aan, waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Zoals bedrijfsopvolging. Dat laatste leidt heel vaak tot het einde van een bedrijf, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Zeventig procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfsopvolging niet, concludeert de bank. 'En juist daar kan je helpen', zegt Vliegenthart. 'Bijvoorbeeld door meer contact met andere familiebedrijven, of door hulp bij het inwinnen van kennis.'.

De vier Gelderse partijen zien daar een grote rol weggelegd voor het Gelderse Familiebedrijven Gilde. Dat is er om kennis te delen met bedrijven om met elkaar in contact te komen. Maar tot nu toe is het Gilde relatief klein. Het zou met het voorstel een bedrag van ongeveer 250.000 euro krijgen om de komende drie jaar te groeien. Daarnaast moet het Gilde cursussen gaan aanbieden en bijeenkomsten organiseren.

Het voorstel om geld uit te trekken voor familiebedrijven zal in december besproken worden in Provinciale Staten van Gelderland. Dan wordt duidelijk of er ook echt geld komt.