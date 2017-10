De kaasletter nieuw? Die verkopen wij al vier jaar!

Foto: Delikasa

DOESBURG - Het is overal in het nieuws. De kaasvariant van de chocoladeletter: de kaasletter. Het is niet helemaal nieuw, zegt eigenaresse Marja Aarts van kaaswinkel Delikasa in Doesburg. 'Wij verkopen de kaasletter al vier jaar.'

Marja ging vier jaar geleden op zoek naar de kaasvariant van de chocoladeletter, nadat een paar klanten er bij haar om vroegen. 'Ik kwam uit bij een kaaswinkel in Limburg, die de kaasletters met de hand snijdt', vertelt ze. Kaasletter steeds populairder Wie nu naar Doesburg rijdt om kaasletters te kopen, komt bedrogen uit. Wie er een wil, moet die bestellen. En dat gebeurt steeds meer, zegt Marja. 'Het begon met 50 bestellingen en het afgelopen jaar waren dat er 200. En de eerste bestellingen zijn nu alweer binnen.' Een jonge kaasletter is goedkoper dan een oude Een kaasletter is te koop vanaf 7,95. 'De prijs varieert, afhankelijk van de kaassoort. Jong is goedkoper dan oud. Je kunt ook een kaasletter krijgen in een Grand Cru, boerenkaas of geitenkaas.' Chocoladeletters verkoopt de eigenaresse van de kaaswinkel niet. 'Die kun je overal in Doesburg wel kopen.'