Oude dieselauto's niet meer welkom in Arnhemse binnenstad (met kaartje)

ARNHEM - Arnhem gaat het centrum sluiten voor dieselauto's van voor 2004. De gemeente wil de nieuwe regels zo snel mogelijk invoeren, maar in ieder geval voor 1 januari 2019.

De nieuwe regels gelden voor personenauto's. Volgens de gemeente gaat het naar schatting om 800 wagens. Arnhem heeft al sinds 1 juli 2014 een milieuzone voor vrachtverkeer. Vrachtwagens die zich daar niet aan houden, krijgen een boete van 230 euro. De hoogte van de boete voor personenauto's moet nog worden bepaald.

Met de maatregelen wordt de milieuzone in Arnhem volgens de gemeente nog strenger dan die in Utrecht en Amsterdam, want daar zijn alleen dieselauto's van voor 2001 niet welkom.

Het gebied waar de milieuzone geldt - tekst gaat verder onder het kaartje

'Lucht in binnenstad is te vies'

De gemeente heeft berekend dat de maatregel ervoor zorgt dat de uitstoot van roetdeeltjes met 17,5 procent omlaag laat en de uitstoot van fijnstof met 10 procent.

In juli van dit jaar bleek dat in Arnhem op onder meer de Eusebiusbuitensingel en de Velperbuitensingel de Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxiden wordt overschreden. 'De lucht in de binnenstad is te vies', aldus wethouder Geert Ritsema. 'We moeten nú onze verantwoordelijkheid nemen.'

Voor het uitbreiden van de milieuzone wordt iets meer dan een half miljoen euro uitgetrokken. Het beheer van de zone kost 60.000 euro per jaar.

