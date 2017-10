Stevige kritiek op nieuwe directeur ambulancezorg

Pierik tijdens zijn tijd in Amsterdam - Foto: ANP

ARNHEM - Jan Pierik, de nieuwe directeur publieke gezondheid en ambulancezorg in Gelderland-Midden, krijgt er flink van langs in een rapport van vakbond FNV. Pierik werd vorig jaar als directeur van de Ambulance Amsterdam ontslagen vanwege mismanagement.

In het rapport 'Het grote falen van de ambulancetop' wordt gesteld dat Pierik een ontslagvergoeding van 200.000 euro heeft gekregen. Dat was bovenop zijn salaris van 200.000 euro.

Op 1 november, over exact een week dus, gaat hij aan de slag bij de ambulancezorg in Gelderland-Midden.

Niet op tijd

Twee op de drie ambulancediensten lukt het herhaaldelijk niet op tijd bij een spoedmelding te zijn, blijkt uit hetzelfde rapport. Dat komt door een tekort aan geld en personeel, meldt FNV Zorg & Welzijn na onderzoek van de jaarcijfers van 25 ambulancediensten over 2016.

Ambulances moeten bij spoed in 95 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. Maar doordat er te weinig medewerkers zijn, rijden er te weinig ambulances, aldus de vakbond. De vraag naar ambulances is de afgelopen jaren flink toegenomen, onder meer doordat ouderen langer thuis blijven wonen. Extra personeel is er echter niet bij gekomen.

