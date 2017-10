De wolf is niet meer gezien op de Veluwe

KOOTWIJK - Mensen lopen op de Veluwe nog altijd de kans een wolf tegen te komen. Het beest is de laatste tijd niet meer gezien, maar dat houdt niet in dat de wolf niet meer kan opduiken.

De kans is wel erg klein dat we hem op de Veluwe tegenkomen, zegt wolvendeskundige Leo Linnartz van Wolven in Nederland. 'De wolf is óf verdwenen, óf heeft een rustige plek gevonden om te verblijven. Zo’n dier kan zomaar een paar weken onopgemerkt blijven.'

Mensen kunnen Wolven in Nederland tippen als ze denken een wolf te hebben gezien. 'Het aantal meldingen neemt de laatste dagen wat af. Het druppelt binnen.'

Bevestiging

Vorige week werd door een wandelaar een wolf gesignaleerd op de Veluwe. Op basis van fotomateriaal hebben experts uit Nederland en Duitsland vastgesteld dat het om een wolf gaat.

