'Ziggo-medewerker' besteelt bejaarde vrouw in Arnhem

ARNHEM - Een vrouw van 87 uit Arnhem is dinsdag het slachtoffer geworden van een zogenoemde babbeltruc. Dat meldt wijkagent Richard Buyl op Twitter.

Een jongeman belde aan het einde van de middag aan bij de woning van het slachtoffer aan de Esperantolaan. Hij deed zich voor als Ziggo-medewerker en kletste zich met een smoes naar binnen.

Nadat de man was vertrokken, kwam de bejaarde vrouw erachter dat ze was bestolen. De politie is op zoek naar tips.