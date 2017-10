Definitieve chicanes op de Wildenborchseweg in Vorden

VORDEN - Op de Wildenborchseweg in Vorden komen definitieve chicanes. Daarbij komt ook een aparte strook voor fietsers. De afgelopen tijd was er al een proef met tijdelijke chicanes in de vorm van betonblokken.

Na een proef met de tijdelijke chicanes blijkt dat automobilisten hun snelheid aanpassen op de weg waar een maximale snelheid van 60 km/h geldt. 'In juli deden we een snelheidsmeting en deze vergeleken we met een telling van twee jaar geleden', meldt de gemeente. 'Daaruit blijkt dat de snelheid van bijna al het verkeer sinds de plaatsing van de chicanes structureel is afgenomen.' De betonblokken zullen blijven staan tot het moment dat de definitieve geplaatst worden. Bewoners van de Wildenborchseweg zijn op de hoogte gesteld van het besluit en hun mening wordt meegenomen in de plannen voor definitieve plaatsing van chicanes. Zo komt er nog een inloopavond.



