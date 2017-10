Busje botst achter op vrachtwagen op A50

HATTEM - Een bedrijfsbusje is woensdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de A50 tussen Hattem en Heerde.

Het ongeluk gebeurde rond 05.40 uur in de richting van Apeldoorn. Het busje botste door nog onbekende oorzaak achterop een vrachtwagen en schoot daarna van de weg.

De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur was flink geschrokken. Volgens hem was het een enorme klap.