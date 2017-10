Monument in Nunspeet herinnert aan Joodse dwangarbeiders

NUNSPEET - In Nunspeet wordt na 75 jaar een monument onthuld dat herinnert aan de deportatie van Joodse mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ondergebracht in een werkkamp in het dorp. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden ze afgevoerd naar kamp Westerbork en later naar de vernietigingskampen, waar zij allen de dood vonden.

Het werkkamp De Bruine Enk lag aan de Hullerweg. De Joodse mannen die er verbleven, werden gedwongen om bosarbeid te verrichten. Veel mensen wisten dit niet en in het dorp werd er ook bijna niet over gepraat. Nabestaanden gevonden Marius Schouten van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete is de afgelopen acht jaar druk bezig geweest om het verhaal boven water te krijgen. Hij ging daarvoor op zoek naar nabestaanden van de Joodse dwangarbeiders. Een moeilijke klus, maar toch is het gelukt om enkele familieleden te vinden. Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Marius Schouten: Het monument staat op de hoek van de Hullerweg en de Waterweg, op een steenworp afstand van de plek waar het werkkamp lag. Burgemeester Van de Weerd van Nunspeet en opperrabbijn Jacobs zijn vanochtend bij de onthulling.

