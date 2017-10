Nagellakactie Tijn ook in Apeldoorn

Muurschildering van Tijn op een kliniek in Ivoorkust, met geld van Serious Request - Foto: ANP

APELDOORN - De nagellakactie van de inmiddels overleden Tijn bij Serious Request 2016 in Breda krijgt dit jaar een vervolg in Apeldoorn. Dat zei zijn vader dinsdagavond in RTL Late Night. Tijn had hersenstamkanker en overleed afgelopen juli op 6-jarige leeftijd.

Tijn werd in december in heel Nederland bekend door zijn Serious Request-actie om tegen betaling nagels te lakken voor het goede doel. Dat leverde meer dan 2,5 miljoen euro op voor de jaarlijkse actieweek van 3FM.

Sowieso nagels lakken

Nu komt er dus een vervolg. 'We gaan sowieso nagels lakken, maar hoe en wat daar moeten we nog even over nadenken', zei Gerrit Kolsteren, de vader van Tijn. Binnenkort worden er meer over bekendgemaakt.

'We hebben een moeilijke periode achter de rug', vertelde Kolsteren. 'Het gemis is enorm. Niet hoe Nederland Tijn kent, maar hoe mijn vrouw Jolanda, zijn broertje Ries en ik hem kennen. Tijn was een enorme grappenmaker en nu is er een oorverdovende stilte. Dat heeft een enorme impact.'

Positiviteit

Kolsteren zei verder dat hij er door andere mensen steeds aan herinnerd wordt hoe groot de actie was. 'Ik denk niet dat Tijn dat helemaal in de gaten had. Wat hij vooral indrukwekkend vond, was dat er op een andere manier naar hem werd gekeken. Dus niet alleen de jongen die ziek is en doodgaat, maar ook iemand die positiviteit brengt. Daar heeft hij elke dag van genoten.'

Serious Request is dit jaar van maandag 18 t/m zondag 24 december in Apeldoorn.