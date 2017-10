'Onveilige situatie bij afgebrand café Ewijk'

NIJMEGEN - Fractievoorzitter Bert Jeurissen van de partij BN&M in de gemeente Beuningen eist dat er een einde komt aan de onveilige situatie bij het afgebrande café ’t Uuleke aan de Julianastraat in Ewijk. Hij stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders op de eerstvolgende raadsvergadering.

Het café is drie maanden geleden door brand verwoest en daarna gesloopt, maar er liggen nog restanten van het ingestorte café op het trottoir.

De ravage is afgezet met bouwhekken en dit leidt tot een onveilige verkeerssituatie aan de drukke hoofdstraat van Ewijk, zegt Jeurissen. Volgens hem is de situatie veel inwoners van het dorp een doorn in het oog.

Via mediapartner RTV Totaal

Zie ook: Afgebrand café gesloopt vanwege instortingsgevaar