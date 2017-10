Overbetuwe onder voorwaarden akkoord met railterminal

ELST - De gemeenteraad van Overbetuwe is dinsdagavond onder voorwaarden akkoord gegaan met de komst van een railterminal voor de Betuweroute. In de toekomst moet hier lading van het goederenspoor overgeslagen worden tussen treinen en vrachtwagens. De terminal moet komen op het stuk tussen Valburg en Reeth.

Uitgangspunt voor de gemeente is daarbij dat de leefbaarheid op zijn minst gelijk moet blijven, en zo mogelijk moet verbeteren. Als de gemeente Overbetuwe niet zou meewerken aan de komst van het overslagpunt was de kans heel groot dat de provincie het plan toch zou doorzetten.

Door de medewerking denkt een ruime meerderheid van de raad een betere onderhandelingspositie te hebben om zaken voor de omwonenden te regelen.

Omwonenden zijn teleurgesteld

Veel omwonenden lijken het niet eens met het besluit. Secretaris Koos Nijssen van buurtvereniging Leefbaar Reeth is ronduit teleurgesteld in de raad. Voor de bewoners is een harde eis dat de ontsluiting van de railterminal aan de zuidzijde moet komen liggen en dat de omwonenden voldoende gecompenseerd worden voor de planschade. Dat is nu niet goed geregeld.

Wethouder Jan van Baal is vol vertrouwen dat hij er met de provincie en omwonenden uit gaat komen. Verder denkt hij dat het project bij zal dragen aan een duurzamer transport van goederen door de regio. Op de vraag of de raad dan niet harder had moeten juichen voor het plan antwoordde de wethouder: 'Ja, maar dat doen ze inwendig ook wel.'

Zie ook: